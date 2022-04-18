В Берлине вандалы вновь осквернили мемориал в Трептов-парке

Данный факт уже расследует департамент госбезопасности местного ведомства уголовной полиции. Правоохранители считают, что надписи были нанесены "как критика России".

В Берлине вандалы вновь изуродовали советский военный мемориал в Трептов-парке. Посольство России в ФРГ уже прокомментировало инцидент, выразив своё возмущение.

"Возмущены очередным актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке, который произошёл в ночь с 17 на 18 апреля 2022 года. На входной портал, являющийся составной частью военно-мемориального комплекса, злоумышленниками были нанесены оскорбительные надписи", — говорится в комментарии дипмиссии.

Хулиганы оставили на входном портале различные надписи, в том числе буквы Z. Причём после предыдущей атаки мемориала полиция стала активнее патрулировать район, поэтому, как считает местное следствие, злоумышленники действовали около 23:40 по Берлину (1:40 мск). Данный факт уже расследует департамент госбезопасности местного ведомства уголовной полиции. Правоохранители считают, что надписи были нанесены "как критика России" в связи со специальной военной "Операцией Z", пишут местные СМИ.

Посольство РФ направило ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, германские власти призвали принять соответствующие меры, чтобы подобное не повторялось в будущем, в соответствии с положениями Соглашения между Правительством РФ и ФРГ об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.