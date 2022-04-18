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Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 16:21
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Украина собралась потребовать от России выдать экс-депутата Рады Илью Киву

Генпрокуратура Незалежной давно обвинила бывшего нардепа в государственной измене за поддержку "Операции Z".

Киев намерен обратиться к России с требованием выдать Илью Киву, который ранее был лишён мандата нардепа в украинском парламенте и находится сейчас в Москве. Об этом сказал депутат Верховной рады Украины Сергей Ионушас.

"Офис генерального прокурора по своей линии будет обращаться к РФ с требованием выдать гражданина Украины для проведения следствия",цитирует парламентария "Украина 24".

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Напомним, 15 марта народного депутата Илью Киву лишили мандата по результатам голосования на заседании Верховной рады. Генпрокуратура Украины обвинила парламентария в государственной измене и нанесении вреда своей родине. Он поддержал российскую "Операцию Z" и неоднократно критиковал власть своей страны. Также Кива заявлял о причастности главы контрразведки Украины к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко.

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ТАСС / Ирина Яковлева

Татьяна Миссуми
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