Украина собралась потребовать от России выдать экс-депутата Рады Илью Киву
Генпрокуратура Незалежной давно обвинила бывшего нардепа в государственной измене за поддержку "Операции Z".
Киев намерен обратиться к России с требованием выдать Илью Киву, который ранее был лишён мандата нардепа в украинском парламенте и находится сейчас в Москве. Об этом сказал депутат Верховной рады Украины Сергей Ионушас.
"Офис генерального прокурора по своей линии будет обращаться к РФ с требованием выдать гражданина Украины для проведения следствия", — цитирует парламентария "Украина 24".
Напомним, 15 марта народного депутата Илью Киву лишили мандата по результатам голосования на заседании Верховной рады. Генпрокуратура Украины обвинила парламентария в государственной измене и нанесении вреда своей родине. Он поддержал российскую "Операцию Z" и неоднократно критиковал власть своей страны. Также Кива заявлял о причастности главы контрразведки Украины к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко.
ТАСС / Ирина Яковлева