Украина собралась потребовать от России выдать экс-депутата Рады Илью Киву

Генпрокуратура Незалежной давно обвинила бывшего нардепа в государственной измене за поддержку "Операции Z".

Киев намерен обратиться к России с требованием выдать Илью Киву, который ранее был лишён мандата нардепа в украинском парламенте и находится сейчас в Москве. Об этом сказал депутат Верховной рады Украины Сергей Ионушас.

"Офис генерального прокурора по своей линии будет обращаться к РФ с требованием выдать гражданина Украины для проведения следствия", — цитирует парламентария "Украина 24".