Командир корабля "Цезарь Куников" погиб в ходе спецоперации на Украине

При этом храбрость, профессионализм и опыт Александра Чирвы помогли спасти жизни других членов экипажа.

Командир большого десантного корабля Черноморского флота "Цезарь Куников" Александр Чирва погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил в "Телеграме" губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3-го ранга... Александр Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине", — написал он.

При этом губернатор отметил храбрость, профессионализм и опыт Чирвы, которые помогли ему спасти жизни других членов экипажа. По словам Развожаева, командир корабля также участвовал в боевых действиях на территории Сирии в 2015 и 2016 годах.