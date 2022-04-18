ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 12:46
3986

Путин назначил выплаты в 5 млн рублей семьям погибших на Украине пограничников

А при ранении или увечье сотруднику будет оказана материальная помощь в размере 3 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей в случае гибели сотрудников на границах с Украиной, ДНР и ЛНР, выполняющих задачи в рамках "Операции Z". Об этом сообщается на странице официального портала правовой информации.

"В случае гибели военнослужащих пограничных органов ФСБ, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции, либо смерти указанных военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья или заболевания, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн руб. в равных долях", сказано в документе.

Согласно указу главы государства, военным, получившим увечье, среди которых ранение, травма или контузия, полагается выплата в размере трёх млн рублей. Он вступает в силу с 18 апреля и "распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля" текущего года.

Путин подписал закон о признании участников "Операции Z" ветеранами боевых действий
Путин подписал закон о признании участников "Операции Z" ветеранами боевых действий

Ранее Путин подписал указ, согласно которому семьям российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса, дополнительно выплатят по пять миллионов рублей.

BannerImage

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ФСБ России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar