Депутат Госдумы Матвейчев написал письмо Шольцу из-за осквернения мемориала в Трептов-парке

Он напомнил, что памятник увековечил подвиг Николая Масалова, спасшего от гибели немецкую девочку в Берлине в 1945 году.

Депутат ГД РФ Олег Матвейчев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу в связи с осквернением в Берлине памятника советскому Воину-освободителю. В открытом письме он призвал найти и наказать преступников, а не называть это мелким хулиганством.

"Для вас и для всей Германии — дело чести не только привести в порядок мемориал в Трептов-парке, но и оградить его от вандализма многочисленных украинских беженцев, среди которых огромное количество нацистов", — написал политик.

Матвейчев напомнил, что монумент увековечил подвиг советского солдата Николая Масалова из Кузбасса, и это не легенда, а реальная история. 30 апреля 1945 года он спас в Берлине трёхлетнюю немецкую девочку, мать которой была убита фашистами в спину. Солдат вынес малышку на руках из-под непрекращающегося огня.

Позже Масалов стал почётным гражданином Берлина и настоящим символом гуманного отношения русских к немцам, хотя было за что им мстить, отметил депутат, ведь в СССР фашисты уничтожили 13 миллионов мирных жителей, из которых 11 миллионов зверски замучены и казнены. Но советский солдат поступил гуманно и дал Германии возможность жить, возродиться заново, начать всё с чистого листа, подчеркнул Матвейчев.

"Не сомневаюсь, полиции Германии не составит труда установить местонахождение подонков, ведь практически все преступления такого рода раскрываются по горячим следам. Они должны быть осуждены, а судебный процесс над ними должен быть громким и широко освещаться в немецких СМИ. Только так Германия сможет показать всему миру, что ещё не перешла опасную черту, не скатилась в своё нацистское прошлое", — добавил депутат.