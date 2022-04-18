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Опубликовано 18 апреля 2022, 17:07
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Авиация ВКС России уничтожила завод по ремонту ракет "Точка-У" в Днепропетровске

Также поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.

Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У" в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожены: в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У", в районе населённого пункта Зелёное Поле командный пункт батальона территориальной обороны", — отметил офицер.

Также в районе населённого пункта Червоная Поляна было разрушено два склада боеприпасов и хранилище топлива. Кроме того, российскими военными поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.

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А ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили завод по производству боеприпасов в районе Броваров. Отечественная авиация поразила ещё 68 военных объектов Украины, уточнили в воинском ведомстве.

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ТАСС / Марина Лысцева

Андрей Бражников
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