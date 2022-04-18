Авиация ВКС России уничтожила завод по ремонту ракет "Точка-У" в Днепропетровске

Также поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.

Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У" в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожены: в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У", в районе населённого пункта Зелёное Поле командный пункт батальона территориальной обороны", — отметил офицер.

Также в районе населённого пункта Червоная Поляна было разрушено два склада боеприпасов и хранилище топлива. Кроме того, российскими военными поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.