ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 07:26
3400

Войска РФ ракетами "Искандер" уничтожили четыре склада ВСУ

Российские артиллерийские подразделения за ночь поразили 315 военных объектов Украины.

Войска России "Искандерами" нанесли удары по четырём складам оружия и техники Вооружённых сил Украины, а также трём районам сосредоточения живой силы противника. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожено четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населённых пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск", — уточнил офицер.

Российские артиллерийские подразделения за ночь поразили 315 военных объектов Украины, включая 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ", а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника.

Опубликованы кадры работы артиллерии ВС РФ по позициям боевиков на "Азовстали"
Опубликованы кадры работы артиллерии ВС РФ по позициям боевиков на "Азовстали"

А ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили завод по производству боеприпасов в районе Броваров. Отечественная авиация поразила ещё 68 военных объектов Украины, уточнили в воинском ведомстве.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar