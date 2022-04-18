Войска РФ ракетами "Искандер" уничтожили четыре склада ВСУ

Российские артиллерийские подразделения за ночь поразили 315 военных объектов Украины.

Войска России "Искандерами" нанесли удары по четырём складам оружия и техники Вооружённых сил Украины, а также трём районам сосредоточения живой силы противника. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожено четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населённых пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск", — уточнил офицер.

Российские артиллерийские подразделения за ночь поразили 315 военных объектов Украины, включая 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ", а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника.