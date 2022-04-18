Беспилотник снял на видео два грузовых судна в порту Мариуполя

У причалов наблюдаются также ещё два объекта меньшего размера, которые, по всей видимости, являются буксирами.

В морском торговом порту Мариуполя стоят два грузовых судна. Об этом свидетельствуют кадры, снятые над акваторией с беспилотника РИА "Новости". Дрон запускался в воскресенье, 17 апреля, когда стояла солнечная погода.

На опубликованном видео можно увидеть два судна, которые похожи на сухогрузы. У других причалов наблюдаются ещё два объекта, которые, по всей видимости, являются буксирами. Также на берегу видны столбы дыма, а на воде — большие пятна.