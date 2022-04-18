ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 06:10
30660

Плиты разлетелись как карточный домик: МО РФ показало видео последствий удара ВСУ "Точкой-У" по ферме

Здания и постройки частного сельскохозяйственного предприятия в результате обстрела ВСУ были полностью уничтожены, восстановить их нельзя.

Последствия удара ВСУ по фермерскому хозяйству в Запорожской области. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры последствий ракетного удара Вооружённых сил Украины по фермерскому хозяйству в населённом пункте Токмак Запорожской области.

Удар был нанесён тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по частным хозяйственным постройкам и жилым домам фермеров.

На кадрах видны полностью разрушенные здания и заваленные обломками машины. Хозяин уничтоженного склада сообщил, что удар был нанесён ночью.

"Ничего тут не сделаешь. Представляете, какая была мощь: плиты как карточный домик разлетелись, балка пропала, её просто нет — упала, рассыпалась. Три бетонных блока лежат в подвале", — рассказал мужчина.

Волонтёры нашли в Мариуполе брошенный дом престарелых с пациентами
Волонтёры нашли в Мариуполе брошенный дом престарелых с пациентами

Ранее Лайф рассказывал, что при обстреле города в Херсонской области со стороны ВСУ погиб мирный житель.

BannerImage

Минобороны РФ

Виктория Дитрих
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar