Здания и постройки частного сельскохозяйственного предприятия в результате обстрела ВСУ были полностью уничтожены, восстановить их нельзя.

Последствия удара ВСУ по фермерскому хозяйству в Запорожской области. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры последствий ракетного удара Вооружённых сил Украины по фермерскому хозяйству в населённом пункте Токмак Запорожской области.

Удар был нанесён тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по частным хозяйственным постройкам и жилым домам фермеров.

На кадрах видны полностью разрушенные здания и заваленные обломками машины. Хозяин уничтоженного склада сообщил, что удар был нанесён ночью.

"Ничего тут не сделаешь. Представляете, какая была мощь: плиты как карточный домик разлетелись, балка пропала, её просто нет — упала, рассыпалась. Три бетонных блока лежат в подвале", — рассказал мужчина.