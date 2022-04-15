Волонтёры нашли в Мариуполе брошенный дом престарелых с пациентами

Один из корпусов здания практически полностью разрушен. По словам очевидцев, это случилось в результате обстрела местности Вооружёнными силами Украины.

Волонтёры "Боевого братства" во время раздачи российской гуманитарной помощи в Мариуполе обнаружили брошенный дом престарелых, где, однако, всё ещё находилось более 70 пожилых людей. Об этом сообщил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан Игумнов.

"Буквально вчера пришло сообщение от людей, которые организуют раздачу груза на месте, от организации "Боевое братство", что был обнаружен ими фактически брошенный дом престарелых, где находится более 70 стариков, большинство из которых лежачие", — сказал он на конференции в МИА "Россия сегодня".

Игумнов рекомендовал отдать часть гуманитарной помощи этим пожилым людям. По его словам, один из корпусов дома практически полностью разрушен силами, "с которыми борются наши солдаты, именно противоположная сторона его обстреливала". Часть стариков перевели в другие корпуса, но там тоже выбиты окна и сорваны двери.

"Стариков из этого дома престарелых будут размещать по больницам и другим учреждениям, где им смогут обеспечить уход", — уточнил иеромонах.