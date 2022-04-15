Мирный житель погиб при обстреле города в Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрелов. Фото © Telegram / SHOT
Подробности происшествия пока не приводятся. Напомним, что регион сейчас полностью контролируется Вооружёнными силами России.
Украинские военные обстреляли город Таврийск в Херсонской области. В результате погиб один мирный житель, сообщает SHOT.
Других подробностей происшествия телеграм-канал пока не приводит. Напомним, что Херсонская область сейчас полностью контролируется Вооружёнными силами России. Ранее Лайф сообщал, что на зданиях столицы региона начали вывешивать российские флаги.
А ранее беженка из Мариуполя рассказала, какую "тактику" используют ВСУ во время ведения боевых действий. София больше месяца провела под обстрелами, а когда она попыталась наконец-то вырваться, то наткнулась на машину с буквой Z. Российские военные помогли девушке эвакуироваться в ДНР.