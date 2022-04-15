Мирный житель погиб при обстреле города в Херсонской области со стороны ВСУ

Подробности происшествия пока не приводятся. Напомним, что регион сейчас полностью контролируется Вооружёнными силами России.

Украинские военные обстреляли город Таврийск в Херсонской области. В результате погиб один мирный житель, сообщает SHOT.

Других подробностей происшествия телеграм-канал пока не приводит. Напомним, что Херсонская область сейчас полностью контролируется Вооружёнными силами России. Ранее Лайф сообщал, что на зданиях столицы региона начали вывешивать российские флаги.