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Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 11:35

Мирный житель погиб при обстреле города в Херсонской области со стороны ВСУ

Последствия обстрелов. Фото © Telegram / SHOT

Последствия обстрелов. Фото © Telegram / SHOT

Подробности происшествия пока не приводятся. Напомним, что регион сейчас полностью контролируется Вооружёнными силами России.

Украинские военные обстреляли город Таврийск в Херсонской области. В результате погиб один мирный житель, сообщает SHOT.

Других подробностей происшествия телеграм-канал пока не приводит. Напомним, что Херсонская область сейчас полностью контролируется Вооружёнными силами России. Ранее Лайф сообщал, что на зданиях столицы региона начали вывешивать российские флаги.

Пять пострадавших при обстреле посёлка в Брянской области остаются в больницах
Пять пострадавших при обстреле посёлка в Брянской области остаются в больницах

А ранее беженка из Мариуполя рассказала, какую "тактику" используют ВСУ во время ведения боевых действий. София больше месяца провела под обстрелами, а когда она попыталась наконец-то вырваться, то наткнулась на машину с буквой Z. Российские военные помогли девушке эвакуироваться в ДНР.

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Наталья Исакова
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