На зданиях Херсона начали вывешивать флаги России
Благодаря Российским вооружённым силам на сегодняшний день этот город полностью освобождён от украинских националистов и является одним из самых безопасных на территории страны.
На зданиях в украинском Херсоне появляются флаги Российской Федерации. Видео © Telegram / Роман Сапоньков
На зданиях в украинском Херсоне появляются флаги Российской Федерации. Первый уже установили над городской администрацией, сообщил военный журналист Роман Сапоньков в своём телеграм-канале.
Благодаря Российским вооружённым силам на сегодняшний день Херсон полностью освобождён от украинских националистов и является одним из самых безопасных на территории страны. Сейчас город возвращается к мирной и размеренной жизни. Как сообщают местные жители, обстановка настолько спокойная, что жители соседних регионов приезжают сюда за продуктами.
Ранее Лайф сообщал, что глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак водрузили Знамя Победы и флаг России в Запорожье. На кадрах с места событий видно, что после этого собравшиеся все вместе кричали: "Ура!" А один из военных говорит, что "большая Россия здесь навсегда".
Telegram / Роман Сапоньков