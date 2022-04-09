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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 17:21
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На зданиях Херсона начали вывешивать флаги России

Благодаря Российским вооружённым силам на сегодняшний день этот город полностью освобождён от украинских националистов и является одним из самых безопасных на территории страны.

На зданиях в украинском Херсоне появляются флаги Российской Федерации. Видео © Telegram / Роман Сапоньков

На зданиях в украинском Херсоне появляются флаги Российской Федерации. Первый уже установили над городской администрацией, сообщил военный журналист Роман Сапоньков в своём телеграм-канале.

Благодаря Российским вооружённым силам на сегодняшний день Херсон полностью освобождён от украинских националистов и является одним из самых безопасных на территории страны. Сейчас город возвращается к мирной и размеренной жизни. Как сообщают местные жители, обстановка настолько спокойная, что жители соседних регионов приезжают сюда за продуктами.

В России прошли масштабные акции в поддержку "Операции Z" и в честь Дня провозглашения ДНР
В России прошли масштабные акции в поддержку "Операции Z" и в честь Дня провозглашения ДНР

Ранее Лайф сообщал, что глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак водрузили Знамя Победы и флаг России в Запорожье. На кадрах с места событий видно, что после этого собравшиеся все вместе кричали: "Ура!" А один из военных говорит, что "большая Россия здесь навсегда".

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Telegram / Роман Сапоньков

Наталья Исакова
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