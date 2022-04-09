На зданиях Херсона начали вывешивать флаги России

Благодаря Российским вооружённым силам на сегодняшний день этот город полностью освобождён от украинских националистов и является одним из самых безопасных на территории страны.

На зданиях в украинском Херсоне появляются флаги Российской Федерации. Видео © Telegram / Роман Сапоньков

На зданиях в украинском Херсоне появляются флаги Российской Федерации. Первый уже установили над городской администрацией, сообщил военный журналист Роман Сапоньков в своём телеграм-канале.

Благодаря Российским вооружённым силам на сегодняшний день Херсон полностью освобождён от украинских националистов и является одним из самых безопасных на территории страны. Сейчас город возвращается к мирной и размеренной жизни. Как сообщают местные жители, обстановка настолько спокойная, что жители соседних регионов приезжают сюда за продуктами.