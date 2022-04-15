Гость студии "Дайте сказать" перечислил число стран, которые выступили на стороне Украины, и рассказал, что ими движет на самом деле.

Косачёв: Это не мы воюем со всем миром, это весь мир воюет с нами © LIFE

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв не согласен с мнением о том, что Россия сегодня "воюет со всем миром". Об этом он заявил в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

"Это весь мир воюет с нами, если пользоваться вашей терминологией", — мягко поправил журналистов сенатор.

Косачёв напомнил, что США, Канада, Великобритания и другие страны, помогающие Украине вооружением, — "это ещё не весь мир". Даже если посмотреть на число стран, которые объявили санкции против России, то их гость студии "Дайте сказать" насчитал не больше сорока, притом что в Организации Объединённых Наций состоят 193 государства.