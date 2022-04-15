Косачёв: Это не мы воюем со всем миром, это весь мир воюет с нами
Гость студии "Дайте сказать" перечислил число стран, которые выступили на стороне Украины, и рассказал, что ими движет на самом деле.
Косачёв: Это не мы воюем со всем миром, это весь мир воюет с нами © LIFE
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв не согласен с мнением о том, что Россия сегодня "воюет со всем миром". Об этом он заявил в новом выпуске шоу "Дайте сказать".
"Это весь мир воюет с нами, если пользоваться вашей терминологией", — мягко поправил журналистов сенатор.
Косачёв напомнил, что США, Канада, Великобритания и другие страны, помогающие Украине вооружением, — "это ещё не весь мир". Даже если посмотреть на число стран, которые объявили санкции против России, то их гость студии "Дайте сказать" насчитал не больше сорока, притом что в Организации Объединённых Наций состоят 193 государства.
"Поэтому это не весь мир, но та часть мира, которая сейчас поставляет вооружение на Украину, действительно ведёт войну с Россией, и ведёт она её, по моему глубокому убеждению, не за Украину. Украина здесь, увы, в тисках геополитики и оказалась, извините меня за этот штамп, разменной монетой. Её втравили в эту ситуацию. И уж кому сейчас тяжело, а будет ещё хуже, так это совершенно точно — Украина. Как бы эта ситуация ни завершилась, главной жертвой будет, вне всякого сомнения, эта страна", — заключил он.
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