Гость нового выпуска "Дайте сказать" объяснил, почему США поставляют оружие Украине и какова роль западного мира в срыве наметившихся переговоров.

Косачёв: "Если Киев пойдёт на условия России, Запад проиграет" © LIFE

Специальная военная операция, которая началась 24 февраля, стала единственным выходом для России. Такое мнение в новом выпуске шоу "Дайте сказать" озвучил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. Он заверил, что доводить ситуацию до крайней точки никто не хотел, но Запад не оставил выбора российскому руководству.

"Мы в России совершенно точно не выстраивали всю эту логику действий, всю эту цепочку, весь этот сценарий под то, чтобы в конечном итоге использовать военную силу, и мы её используем, когда все остальные альтернативы исчерпаны", — пояснил свою позицию Косачёв.

По словам сенатора, в глобальном смысле речь уже давно идёт не только об Украине. Если Запад возьмёт верх, "для России это точно будет концом истории", считает гость студии "Дайте сказать". При таком развитии событий наша страна станет площадкой для проведения политических, экономических и, как показали последние события, даже биологических экспериментов. Либо мы отстоим своё право быть суверенной страной с интересами в сфере политики, экономики, безопасности и обеспечения прав и свобод граждан.