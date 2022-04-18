Опубликованы кадры работы артиллерии ВС РФ по позициям боевиков на "Азовстали"

Националисты отказались добровольно сложить оружие. По данным МО РФ, Киев отдал им приказ расстреливать своих товарищей, желающих сдаться.

Артиллерия морской пехоты ВС РФ бьёт по позициям украинских националистов в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT

Появилось видео работы артиллерии морской пехоты ВС РФ по позициям украинских националистов, засевших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Кадры публикует SHOT.