Опубликованы кадры работы артиллерии ВС РФ по позициям боевиков на "Азовстали"
Националисты отказались добровольно сложить оружие. По данным МО РФ, Киев отдал им приказ расстреливать своих товарищей, желающих сдаться.
Артиллерия морской пехоты ВС РФ бьёт по позициям украинских националистов в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT
Появилось видео работы артиллерии морской пехоты ВС РФ по позициям украинских националистов, засевших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Кадры публикует SHOT.
На видео российская техника с обозначением Z, окружившая противника, производит залповые выстрелы с небольшим интервалом. Показано и количество боеприпасов, что позволяет судить о хорошем оснащении подразделений.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ предложили заблокированным на "Азовстали" в Мариуполе боевикам сложить оружие и сдаться, так как завод окружён и дальнейшее сопротивление ни к чему не приведёт. По данным Минобороны России, Украина приказала засевшим в предприятии боевикам расстреливать товарищей на месте за решение сдаться в плен.