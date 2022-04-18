Какое оружие Россия может применить при штурме завода "Азовсталь" в Мариуполе Оглавление Тактика России на Украине Как будут штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе Ультиматум гарнизону Мариуполя Последняя возможность покинуть катакомбы металлургического комбината была проигнорирована, а помощь со стороны Украины так и не пришла. 92320 92320 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Тактика России на Украине

Днём 17 апреля истёк срок действия ультиматума для украинских боевиков и уцелевших частей ВСУ на территории металлургического комбината "Азовсталь". Гуманитарные коридоры, по которым окружённый гарнизон мог выйти, закрылись и больше не действуют. До этого в Минобороны РФ отмечали, что только за прошлые сутки боевики 367 раз связывались с Киевом, требуя разрешения сдаться в плен, поскольку у подразделений нет воды, еды, медикаментов. Вместо ответа боевики и остатки украинской морской пехоты получили категорический отказ и угрозы расстрела в случае сдачи.

Не исключено, что оставшиеся в живых нарушат этот приказ и сдадутся в плен самостоятельно, однако в истории с переговорами примечательны минимум два обстоятельства. Первое — отсутствие официального коридора для выхода. Российская армия не просто контролирует все подступы к комбинату, но и видит малейшие признаки движения, на которые почти сразу реагируют спецназ и снайперы. Попытка сдаться после отказа выйти через коридор сопряжена с огромным риском, поскольку отказ получен и зафиксирован, церемониться с остатками ВСУ и нацбатов никто не будет. Чтобы выжить, украинскому гарнизону Мариуполя придётся придумывать способы, как обозначить себя и не получить пулю в спину от тех, кто решил идти до конца.

Солдат украинской армии. Фото © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Вторая особенность — это отсутствие связи. Заблокированные в подвалах "Азовстали" подразделения могли связываться с "большой землёй" через интернет и регулярно писали в телеграм-каналы и другие соцсети сообщения с призывом их спасти. Сразу после истечения ультиматума связь у окружённых на заводе украинских частей начала пропадать, поэтому о нормальной координации речь уже не идёт. Увещевания официального Киева, что остатки гарнизона будут деблокировать, оказались враньём. Действия Российской армии привели к тому, что все боеготовые подразделения ВСУ после сорванной задачи по деблокаде были отброшены на много километров вглубь территории Украины и далее перемещены с Мариупольского направления в район донецкой Авдеевки.

Как будут штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе

Официально Минобороны России и представители военного командования ДНР не оглашали никаких планов по штурму "Азовстали". Но офицеры армейских подразделений с боевым опытом отмечают, что существует как минимум несколько вариантов штурма — от "умеренно активного" до "мероприятий с высокой интенсивностью". Ветеран спецназа морской пехоты, подполковник запаса Игорь Барашников подчеркнул, что главная задача ясна — не жертвовать своими людьми.

Достаточно и того, что зачищены прилегающие к заводу территории. Противник в кольце, и выйти теперь уже нельзя. Выходов два: или пытаться выйти поодиночке, что чревато, или группой, чтобы было заметно, но сразу сдаться. Огневое сопротивление в такой ситуации, как у окружённых, — это самоубийство Игорь Барашников Ветеран спецназа морской пехоты, подполковник запаса

Первый вариант штурма завода "Азовсталь" довольно прост. После отказа сдаваться российская авиация может применить высокоточное оружие для уничтожения ключевых позиций, на которых могут оставаться вооружённые люди. После этого по заранее обозначенным местам выхода из подземных катакомб начинает работать крупнокалиберная артиллерия, от применения которой всё это время ВС РФ воздерживались. В арсенале Российской армии есть такая техника, как 203-мм САУ 2С7 "Пион", снаряд от которой оставляет в земле воронку 20 х 20 метров, и не менее мощные 2С7М "Малка", после встречи с которыми не уцелеет даже самое крепкое здание. Если этого окажется мало, в дело могут включиться ТОС-1А "Солнцепёк" — реактивные тяжёлые огнемёты, снаряд которых на месте взрыва создаёт горящее облако с температурой под тысячу градусов.

Тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк". Фото © ТАСС / Leonid Faerberg / SOPA Images / ZUMA Press Wire

Есть и вариант попроще. Если боевики нацбатов и уцелевшие части ВСУ продолжат упираться и откроют ответный огонь, к "Азовстали" может прибыть авиация с тяжёлым вооружением. В арсенале российских бомбардировщиков и штурмовиков не только фугасные авиабомбы, но и специализированное оружие, предназначенное как раз для таких случаев. Поскольку толщина бетонных перекрытий в подвалах "Азовстали" может достигать 3–4 метров, для их разрушения ВКС могут применить бетонобойные бомбы БетАБ-500ШП. 400-килограммовый боеприпас оснащается реактивным ускорителем и может пробить любые железобетонные перекрытия. Если такой тип поражения не выберут, другие варианты ненамного лучше для тех, кто укрылся внутри. Например, зажигательные авиабомбы с вязким горючим веществом, при взрыве дробящемся на десятки крупных очагов, которые невозможно потушить. После того как бомба пробьёт крышу и взорвётся внутри, у ВСУ и нацбатов не останется даже гипотетического шанса на выживание.

Третий вариант имеет два вектора развития — изящный и грубый. Если ВКС выберут первый, то забитое боевиками нацбатов и украинских военных подземное хранилище с сетью коридоров сможет уничтожить гиперзвуковая ракета "Кинжал". Как раз под такие сложные задачи она и создавалась, а двукратное боевое применение ракеты за время специальной операции на Украине подтвердило её ударные возможности. Если церемониться не будет смысла, можно достать из военных погребов самую мощную фугасную авиабомбу в истории — ФАБ-9000. Из 9,5 тонны общей массы 4,5 приходится на взрывчатку. Единственная проблема её применения — большая мощность. Ось земли взрывом ФАБ-9000 сдвинуть нельзя, но есть вероятность, что здания сложатся одно под другое.

Фугасная бомба — ФАБ-9000. Фото © Wikipedia / Апатинаити

Ультиматум гарнизону Мариуполя

Военные, изучающие варианты действий Российской армии на территории "Азовстали", отмечают, что не исключён и комбинированный вариант применения вооружений. Там, где этого требует ситуация, может быть применено и мощное вооружение, а где-то, где нужно сберечь инфраструктуру, можно использовать высокоточные средства поражения. Какое-то время после применения такого оружия противник будет приходить в себя, и в это время на месте могут появиться подразделения войск химической защиты с практическими дымами и дымогенераторами. Эта техника под прикрытием танков и спецназа сможет подойти вплотную к заводу и приступить к работе.

Если все выходы на поверхность для ВСУ и нацбатов будут отрезаны (а судя по всему, именно к этому всё и идёт), то в оставшиеся пару ходов можно просто подать дым, проникающий даже в самые мелкие щели. Исходов у такого сценария всего два: спрятавшиеся в подвалах боевики либо выйдут на поверхность и сдадутся в плен, либо погибнут там, где пытались скрыться от Российской армии.

Военнослужащие Украины. Фото © Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket Какое оружие Россия применит для штурма "Азовстали"? 0 Высокоточное Особой мощности Дымовое Никакое

Авторы Сергей Андреев