Войска РФ уничтожили более 150 украинских националистов и ЗРК "Оса-АКМ"

Также российские ракетные войска и артиллерия за день поразили 73 объекта ВСУ. В числе них два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, отметил генерал-майор Конашенков.

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами за день нанесли удары по 12 украинским военным объектам. В результате уничтожено больше 150 националистов, пять установок реактивных систем залпового огня, а также восемь единиц различной бронетехники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Поражены два пункта управления украинских войск в населённых пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидове, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной", — сказал он в ходе брифинга.

В результате ударов также был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе населённого пункта Языково, отметил генерал-майор. Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия за день поразили 73 военных объекта ВСУ. В числе них — два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР.