"Луганскинформцентр": ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Подробности собеседник агентства уточнять не стал, чтобы не раскрывать оперативную обстановку, однако пообещал украинским военным дальнейшие "сюрпризы".
Украинские войска покидают "треугольник" — район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Такую информацию приводит "Луганскинформцентр".
"По имеющейся в настоящее время информации, очень много украинских войск в эти минуты покидают так называемый треугольник — район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска", — сказал источник агентства.
При этом подробности он уточнять отказался, чтобы не раскрывать оперативную обстановку. Однако заметил, что дальше подразделения Вооружённых сил Украины ждут "сюрпризы" в других местах, поэтому возможна новая массовая сдача военных.
Ранее генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что войска РФ уничтожили до 40 человек личного состава ВСУ и батарею гаубиц "Мста-Б". Также за ночь авиацией ВКС России было поражено 73 военных объекта Украины. Среди них — четыре пункта управления, 57 мест скопления бойцов и военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада.
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