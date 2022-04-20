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Опубликовано 20 апреля 2022, 09:26
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Мединский пословицей ответил на сообщения о трёх пакетах договорённостей с Киевом

Согласно некоторым данным, Россия и Украина якобы обсуждают перемирие и отвод войск, нейтральный статус и гарантии безопасности Незалежной, а также территориальные проблемы.

Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский пословицей прокомментировал информацию о трёх пакетах договорённостей, которые якобы обсуждаются между Москвой и Киевом.

"Слышал звон, да не знает, где он", — написал Мединский в телеграм-канале.

О трёх обсуждаемых пакетах сообщил в своём телеграм-канале Алексей Венедиктов. По его словам, стороны рассматривают перемирие и отвод войск, нейтральный статус и гарантии безопасности Украины, а также территориальные проблемы.

Захарова: Россия разочаровалась в украинских переговорщиках
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамика переговоров с Украиной оставляет желать лучшего. Сейчас, уточнил он, контакты продолжаются на экспертном уровне, однако по согласованным моментам позиция часто меняется.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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