Мединский пословицей ответил на сообщения о трёх пакетах договорённостей с Киевом

Согласно некоторым данным, Россия и Украина якобы обсуждают перемирие и отвод войск, нейтральный статус и гарантии безопасности Незалежной, а также территориальные проблемы.

Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский пословицей прокомментировал информацию о трёх пакетах договорённостей, которые якобы обсуждаются между Москвой и Киевом.

"Слышал звон, да не знает, где он", — написал Мединский в телеграм-канале.

О трёх обсуждаемых пакетах сообщил в своём телеграм-канале Алексей Венедиктов. По его словам, стороны рассматривают перемирие и отвод войск, нейтральный статус и гарантии безопасности Украины, а также территориальные проблемы.