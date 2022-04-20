Захарова: Россия разочаровалась в украинских переговорщиках
Москва пошла навстречу властям Киева, однако после этого "начался цирк", который говорит о несамостоятельности и управляемости властей Незалежной, добавила дипломат.
Россия перестала доверять переговорщикам из украинской делегации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Здесь уже не то что "доверяй и проверяй", здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
По словам дипломата, Москва была готова к непоследовательному поведению Киева в ходе переговорного процесса. Россия не отказала в просьбе президента Незалежной Владимира Зеленского о переговорах, однако дальше "начался цирк" со стороны киевского режима, заметила она.
"То приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. <…> К этому были готовы в Москве? Да, конечно", — добавила Захарова.
Подобная схема является классической и говорит о несамостоятельности режима, которым управляют, а переговоры, уверена она, используются как отвлекающий манёвр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамика переговоров с Украиной оставляет желать лучшего. Сейчас, уточнил он, контакты продолжаются на экспертном уровне, однако по согласованным моментам позиция часто меняется.
VK / МИД России