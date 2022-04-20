Захарова: Россия разочаровалась в украинских переговорщиках

Москва пошла навстречу властям Киева, однако после этого "начался цирк", который говорит о несамостоятельности и управляемости властей Незалежной, добавила дипломат.

Россия перестала доверять переговорщикам из украинской делегации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Здесь уже не то что "доверяй и проверяй", здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

По словам дипломата, Москва была готова к непоследовательному поведению Киева в ходе переговорного процесса. Россия не отказала в просьбе президента Незалежной Владимира Зеленского о переговорах, однако дальше "начался цирк" со стороны киевского режима, заметила она.

"То приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. <…> К этому были готовы в Москве? Да, конечно", — добавила Захарова.

Подобная схема является классической и говорит о несамостоятельности режима, которым управляют, а переговоры, уверена она, используются как отвлекающий манёвр.