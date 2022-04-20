RT запустил платформу "Ищу родных" для поиска пропавших из-за боевых действий на Украине

Проект создан совместно с ОНФ, Общественной палатой ДНР и Союзом добровольцев России. Многим потерявшимся журналисты уже помогли найти свою семью.

RT запустил платформу "Ищу родных" для поиска людей, которые пропали из-за боевых действий на Украине. Об этом сообщается на сайте телеканала.

"RT совместно с ОНФ, Общественной палатой ДНР и Союзом добровольцев России запустил платформу "Ищу родных" для поиска людей, потерявших связь с близкими из-за боевых действий", — говорится в сообщении.

Ежедневно канал получает десятки обращений с просьбой найти близких. Многим потерявшимся журналисты уже помогли вернуться в семью. В этой связи и было принято решение создать специальную платформу. Заявки, которые оставляются на сайте, обрабатываются волонтёрами проекта, а поиском людей занимаются компетентные службы.