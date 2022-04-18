Зампостпреда Полянский не увидел перспектив для переговоров с Украиной в нынешних условиях

Дипломат заявил, что ООН пытается "заретушировать" неконструктивные шаги Киева, чтобы выдать всё таким образом, будто там готовы и стремятся открывать гумкоридоры.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на данный момент не видит перспектив каких-либо договорённостей между Россией и Украиной, в том числе по поводу гуманитарных вопросов. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Такое предложение (встреча РФ и Украины для обсуждения гуманитарных вопросов. — Прим. Лайфа) ооновцы делали и раньше. Они в принципе хотят найти какую-то нишу в урегулировании, в сближении позиции сторон. Ниша, наверное, возможна в том случае, если будут перспективы каких-либо договорённостей между Россией и Украиной, которых я лично сейчас не вижу, особенно в нынешней ситуации", — отметил дипломат.

Кроме того, Полянский заметил, что ООН, как и другие заинтересованные международные структуры, представлена в координационном центре по гуманитарным вопросам, который действует в круглосуточном режиме в Минобороны РФ. Поэтому в организации в курсе всех случаев, когда гуманитарные коридоры не были открыты по вине украинской стороны, подчеркнул зампостпреда РФ.

По словам дипломата, ООН пытается "заретушировать" неконструктивные шаги Украины, чтобы выдать всё таким образом, будто Киев готов и стремится открывать гумкоридоры. На деле же это вовсе не так, заверил Полянский. Он также назвал вопиющими факты шпионажа со стороны сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе.