Депутат Бундестага призвал отказаться от поспешных выводов по ситуации в Буче

Также Эдгар Науйок высказался за создание международной независимой группы для проведения объективного расследования по событиям в этом городе.

Не стоит делать поспешных выводов по поводу случившегося в украинском городе Буча. Такое мнение выразил депутат немецкого Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок.

"Мы не должны терять понимание ситуации и делать преждевременные выводы. Выводы возможны лишь тогда, когда мы готовы услышать все стороны", — отметил он в обращении на ютуб-канале партийного отделения в Лейпциге.

Кроме того, парламентарий заявил о необходимости объективного расследования, которое должна провести специально созданная для этих целей международная независимая группа. До этого времени депутат призвал коллег "не выносить предварительный приговор".