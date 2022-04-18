Депутат Бундестага призвал отказаться от поспешных выводов по ситуации в Буче
Также Эдгар Науйок высказался за создание международной независимой группы для проведения объективного расследования по событиям в этом городе.
Не стоит делать поспешных выводов по поводу случившегося в украинском городе Буча. Такое мнение выразил депутат немецкого Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок.
"Мы не должны терять понимание ситуации и делать преждевременные выводы. Выводы возможны лишь тогда, когда мы готовы услышать все стороны", — отметил он в обращении на ютуб-канале партийного отделения в Лейпциге.
Кроме того, парламентарий заявил о необходимости объективного расследования, которое должна провести специально созданная для этих целей международная независимая группа. До этого времени депутат призвал коллег "не выносить предварительный приговор".
Напомним, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде, распространились ранее в Сети. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.
ТАСС / Zuma