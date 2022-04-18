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Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 19:54
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В парламенте Крыма заявили, что Украина не в состоянии скрывать военную катастрофу

По словам парламентария Константинова, украинская армия несёт серьёзные потери, а Киев отправляет в бой необученных людей.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что потери украинской армии во время спецоперации России указывают на военную катастрофу Киева, которую сейчас невозможно скрывать с помощью информационной войны.

"Военная катастрофа на Украине уже случилась, скрывать её с помощью информационной войны станет невозможно. Убеждён, что реальные потери ещё больше. В ответ Киев проводит лютую мобилизацию и кидает в огонь необученных людей. Им их не жалко",написал Константинов на своей странице во "ВКонтакте".

Парламентарий также ответил на слова Зеленского о готовности сражаться с Россией десять лет, заявив ,что украинская экономика и запасы продовольствия не выдержат продолжительного конфликта с Россией. В стране нет денег на зарплату, и даже если люди получат деньги, то на них нечего приобрести, подытожил Константинов.

Зеленский считает, что Украина готова "сражаться с Россией и 10 лет"
Зеленский считает, что Украина готова "сражаться с Россией и 10 лет"

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Владимиру Зеленскому на слова про 10 лет сражений. По словам Кадырова, для украинского президента всё закончится "на днях".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова
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