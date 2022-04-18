В парламенте Крыма заявили, что Украина не в состоянии скрывать военную катастрофу

По словам парламентария Константинова, украинская армия несёт серьёзные потери, а Киев отправляет в бой необученных людей.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что потери украинской армии во время спецоперации России указывают на военную катастрофу Киева, которую сейчас невозможно скрывать с помощью информационной войны.

"Военная катастрофа на Украине уже случилась, скрывать её с помощью информационной войны станет невозможно. Убеждён, что реальные потери ещё больше. В ответ Киев проводит лютую мобилизацию и кидает в огонь необученных людей. Им их не жалко", — написал Константинов на своей странице во "ВКонтакте".

Парламентарий также ответил на слова Зеленского о готовности сражаться с Россией десять лет, заявив ,что украинская экономика и запасы продовольствия не выдержат продолжительного конфликта с Россией. В стране нет денег на зарплату, и даже если люди получат деньги, то на них нечего приобрести, подытожил Константинов.