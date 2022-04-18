В парламенте Крыма заявили, что Украина не в состоянии скрывать военную катастрофу
По словам парламентария Константинова, украинская армия несёт серьёзные потери, а Киев отправляет в бой необученных людей.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что потери украинской армии во время спецоперации России указывают на военную катастрофу Киева, которую сейчас невозможно скрывать с помощью информационной войны.
"Военная катастрофа на Украине уже случилась, скрывать её с помощью информационной войны станет невозможно. Убеждён, что реальные потери ещё больше. В ответ Киев проводит лютую мобилизацию и кидает в огонь необученных людей. Им их не жалко", — написал Константинов на своей странице во "ВКонтакте".
Парламентарий также ответил на слова Зеленского о готовности сражаться с Россией десять лет, заявив ,что украинская экономика и запасы продовольствия не выдержат продолжительного конфликта с Россией. В стране нет денег на зарплату, и даже если люди получат деньги, то на них нечего приобрести, подытожил Константинов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Владимиру Зеленскому на слова про 10 лет сражений. По словам Кадырова, для украинского президента всё закончится "на днях".
ТАСС / Сергей Бобылев