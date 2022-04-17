Зеленский считает, что Украина готова "сражаться с Россией и 10 лет"

По его мнению, переговоры с Москвой никак не приводят к результату из-за ультиматумов.

Украина не собирается отдавать свои земли, поэтому готова "сражаться с Россией и десять лет". Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

"Если будет возможность диалога, то мы поговорим. Но говорить с позиции российского ультиматума? Это невозможно. <…> Мы можем сражаться с Россией ещё десять лет", — сказал лидер Незалежной.