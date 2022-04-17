"С этим парнем что-то не так": Американцы предложили дать "Оскар" Зеленскому после его пламенной речи о России
Некоторые комментаторы предположили, что лидер Незалежной воспринимает мировую арену как платформу для актёрских выступлений.
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо вручить "Оскар" после его речи об использовании ядерного оружия и России, пошутили зрители телеканала Fox News. Запись с его выступлением показали в эфире Fox News.
"Никто, будучи в здравом уме, не станет призывать людей "быть готовыми" к ядерной войне", — возмутился один из зрителей.
Некоторые комментаторы предположили, что политик воспринимает мировую арену как платформу для актёрских выступлений. Другие зрители жаловались, что уже очень устали от Зеленского, и призвали прекратить выделять эфирное время на перформансы президента Украины.
"Кто-нибудь, дайте ему "Оскар" уже", — пошутил другой пользователь.
"С этим парнем что-то не так. Не верю я ему, и всё", — иронично заметил ещё один пользователь.
К слову, враждебно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского и читатели американского издания The Hill. Они посоветовали лидеру Незалежной "принять таблетки и поспать", а также назвали его "королевой драмы".
TACC / Ukraine Presidency / Ukraine Presi / Planet Pix via ZUMA Press Wire