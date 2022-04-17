"С этим парнем что-то не так": Американцы предложили дать "Оскар" Зеленскому после его пламенной речи о России

Некоторые комментаторы предположили, что лидер Незалежной воспринимает мировую арену как платформу для актёрских выступлений.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо вручить "Оскар" после его речи об использовании ядерного оружия и России, пошутили зрители телеканала Fox News. Запись с его выступлением показали в эфире Fox News.

"Никто, будучи в здравом уме, не станет призывать людей "быть готовыми" к ядерной войне", — возмутился один из зрителей.

Некоторые комментаторы предположили, что политик воспринимает мировую арену как платформу для актёрских выступлений. Другие зрители жаловались, что уже очень устали от Зеленского, и призвали прекратить выделять эфирное время на перформансы президента Украины.

"Кто-нибудь, дайте ему "Оскар" уже", — пошутил другой пользователь.

"С этим парнем что-то не так. Не верю я ему, и всё", — иронично заметил ещё один пользователь.