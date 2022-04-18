Кадыров ответил Зеленскому на слова про 10 лет сражений
Глава Чечни заявил, что столько времени нет, для украинского президента всё закончится "на днях".
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности противостоять России десять лет. По его словам, для украинского лидера всё закончится уже на днях.
"Я тут почитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться 10 лет. У нас столько времени нет, мы на днях закончим с тобой. У тебя, по-моему, шизофрения! Поезжай к своему старшему брату Байдену", — аудио с таким комментарием Кадыров опубликовал в телеграм-канале.
Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина не собирается отдавать свои земли, поэтому готова "сражаться с Россией и десять лет". По его мнению, переговоры с Москвой никак не приводят к результату из-за ультиматумов.
ТАСС / Елена Афонина