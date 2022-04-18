Американский журналист Элайсон сравнил зверства украинских националистов с действиями ИГИЛ
Он был крайне поражён, когда увидел захоронения недалеко от Луганска, где нашли обезглавленные тела мирных жителей.
Зверства, которые позволяют себе украинские националисты, сравнимы с действиями боевиков ИГИЛ*. Такое заявление в фильме RT Documentary "Донбасс: вчера, сегодня, завтра" сделал американский журналист Джордж Элайсон.
"Военные так не поступают. Разве что ИГИЛ так поступает", — сказал Элайсон во время посещения захоронения недалеко от Луганска, где нашли обезглавленные тела мирных жителей, убитых украинскими войсками.
Ранее Лайф писал, что украинская актриса призвала к расправе над россиянами в пропагандистском ролике в стиле ИГИЛ*. По сюжету молодая девушка серпом перерезает горло "русскому солдату". Всё "в лучших традициях" игиловских казней.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
ТАСС/Zuma