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Опубликовано 18 апреля 2022, 20:15
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Американский журналист Элайсон сравнил зверства украинских националистов с действиями ИГИЛ

Он был крайне поражён, когда увидел захоронения недалеко от Луганска, где нашли обезглавленные тела мирных жителей.

Зверства, которые позволяют себе украинские националисты, сравнимы с действиями боевиков ИГИЛ*. Такое заявление в фильме RT Documentary "Донбасс: вчера, сегодня, завтра" сделал американский журналист Джордж Элайсон.

"Военные так не поступают. Разве что ИГИЛ так поступает", — сказал Элайсон во время посещения захоронения недалеко от Луганска, где нашли обезглавленные тела мирных жителей, убитых украинскими войсками.

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Ранее Лайф писал, что украинская актриса призвала к расправе над россиянами в пропагандистском ролике в стиле ИГИЛ*. По сюжету молодая девушка серпом перерезает горло "русскому солдату". Всё "в лучших традициях" игиловских казней.

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* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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ТАСС/Zuma

Иван Косицын
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