Американский журналист Элайсон сравнил зверства украинских националистов с действиями ИГИЛ

Он был крайне поражён, когда увидел захоронения недалеко от Луганска, где нашли обезглавленные тела мирных жителей.

Зверства, которые позволяют себе украинские националисты, сравнимы с действиями боевиков ИГИЛ*. Такое заявление в фильме RT Documentary "Донбасс: вчера, сегодня, завтра" сделал американский журналист Джордж Элайсон.

"Военные так не поступают. Разве что ИГИЛ так поступает", — сказал Элайсон во время посещения захоронения недалеко от Луганска, где нашли обезглавленные тела мирных жителей, убитых украинскими войсками.

Ранее Лайф писал, что украинская актриса призвала к расправе над россиянами в пропагандистском ролике в стиле ИГИЛ*. По сюжету молодая девушка серпом перерезает горло "русскому солдату". Всё "в лучших традициях" игиловских казней.