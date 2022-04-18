NYT раздобыла доказательства обстрела ВСУ села под Харьковом кассетными боеприпасами
Это стало первым верифицированным случаем применения таких снарядов украинскими войсками с тех пор, как 24 февраля началась спецоперация.
При обстреле села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области в марте ВСУ применяли запрещённые снаряды, пишет американская газета The New York Times. Журналисты побывали в населённом пункте, где удостоверились, что речь идёт о кассетных боеприпасах для системы залпового огня "Ураган". Там обнаружили фрагменты реактивного снаряда.
"Обстрел фермы в Гусаровке стал, как представляется, первым верифицированным случаем применения кассетных боеприпасов украинскими войсками с 24 февраля", — говорится в публикации.
По данным газеты, ВСУ вели обстрел из РСЗО "Ураган" 6 или 7 марта. Несмотря на то что ракета упала недалеко от жилого дома, пострадавших не было. Однако, отмечает издание, мирные граждане гибли в другие дни, "когда украинские войска обстреливали Гусаровку большую часть месяца, целясь в российские войска", отмечает NYT.
Ранее МО РФ показало видео последствий удара ВСУ "Точкой-У" по ферме. Здания и постройки частного сельскохозяйственного предприятия в результате обстрела ВСУ были полностью уничтожены, восстановить их нельзя.
ТАСС / Валентин Спринчак