Украинская актриса призвала к расправе над россиянами в пропагандистском ролике в стиле ИГИЛ

На кадрах молодая девушка серпом перерезает горло "русскому солдату". Всё в лучших традициях игиловских казней.

На Украине сняли пропагандистский ролик с оскорблениями и угрозами в адрес россиян. В телеграм-канале "Война с фейками" обратили внимание на то, что сюжет напоминает казни, которые совершали боевики ИГИЛ*.

"Это подпадает под статью 280 УК (призывы к экстремизму) и 282 УК (возбуждение ненависти)", — подчеркнули авторы публикации.

В ролике украинская актриса Андрианна Курилец совершает постановочную расправу, которой предшествует адресованная россиянам речь. Помимо прочего в агрессивном "обращении" девушки содержатся угрозы женщинам. Авторы также добавили в видео субтитры на английском языке. Записью поделились в социальных сетях некоторые некоммерческие организации из США. Представители телеграм-канала "Война с фейками" напомнили, что за подобные ролики террористов ИГИЛ в своё время осудил весь мир.

Ранее Лайф сообщал, что житель Украины покрыл матом бабушку за фразу "Слава России". Женщина попыталась мирно объяснить свою позицию, однако мужчина не стал её слушать и посоветовал покинуть страну.