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Регион
Опубликовано 10 апреля 2022, 19:26
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Украинская актриса призвала к расправе над россиянами в пропагандистском ролике в стиле ИГИЛ

Кадр из украинского ролика. Telegram / "Война с фейками"

Кадр из украинского ролика. Telegram / "Война с фейками"

На кадрах молодая девушка серпом перерезает горло "русскому солдату". Всё в лучших традициях игиловских казней.

На Украине сняли пропагандистский ролик с оскорблениями и угрозами в адрес россиян. В телеграм-канале "Война с фейками" обратили внимание на то, что сюжет напоминает казни, которые совершали боевики ИГИЛ*.

"Это подпадает под статью 280 УК (призывы к экстремизму) и 282 УК (возбуждение ненависти)", — подчеркнули авторы публикации.

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В ролике украинская актриса Андрианна Курилец совершает постановочную расправу, которой предшествует адресованная россиянам речь. Помимо прочего в агрессивном "обращении" девушки содержатся угрозы женщинам. Авторы также добавили в видео субтитры на английском языке. Записью поделились в социальных сетях некоторые некоммерческие организации из США. Представители телеграм-канала "Война с фейками" напомнили, что за подобные ролики террористов ИГИЛ в своё время осудил весь мир.

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Ранее Лайф сообщал, что житель Украины покрыл матом бабушку за фразу "Слава России". Женщина попыталась мирно объяснить свою позицию, однако мужчина не стал её слушать и посоветовал покинуть страну.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Иван Косицын
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