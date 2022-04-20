На время боевых действий националисты выгнали Александра Ивановича с супругой из собственной квартиры. Сейчас пенсионеров эвакуировали в Донецк, они находятся в безопасности.

Офицер Советской армии из Мариуполя рассказал, как прятал военную форму от азовцев. Видео © Telegram / SHOT

Бойцы национального батальона "Азов" во время осады Мариуполя выгоняли местных жителей из жилищ, чтобы сделать там огневые точки. Одними из тех, кому пришлось бежать из собственной квартиры, стали офицер Советской армии Александр Гриндюк и его супруга, сообщает SHOT. 80-летний полковник понимал, что если националисты увидят его военную форму, то попросту "убьют без разговоров".

"Когда азовцы дали команду освободить квартиру, говорю жене: "Надо мою военную форму убрать, иначе, когда увидят награды, что я полковник, пристрелят без разговора". Здесь многих так, можно сказать, казнили", — рассказал Гриндюк.

Однако после пожара во время боевых действий от военной формы Александра Ивановича ничего не осталось. Это для офицера стало, пожалуй, одним из главных ударов. Сейчас мужчину вместе с супругой эвакуировали в Донецк, они находятся в безопасности. Гриндюк попросил волонтёров пошить ему новую форму в любом виде. По словам Александра Ивановича, для него форма полковника символизирует "знамя части".