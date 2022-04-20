"Это геноцид": Житель Попасной рассказал, как украинские танки стреляли по жилым домам

По словам мужчины, военнослужащим было неважно, есть ли внутри люди. Он не может понять, зачем ВСУ такое делали.

Житель Попасной рассказал, как украинские танки стреляли по жилым домам. Видео © Telegram / SHOT

В Попасной украинские танки ездили по городу и стреляли по жилым домам. Об этом заявил местный житель.

"Ездят украинские танки, стреляют. Есть люди, нет — неважно. Ждёшь каждую ночь и каждый день. Круглосуточно в первую неделю-полторы. Ездят вокруг по улицам и в каждый дом стреляют. Ждёшь, когда подъедет, в твой стрельнёт", — говорит мужчина на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале SHOT.

По его мнению, украинские военные устраивали настоящий геноцид в отношении мирного населения города, они вели себя "хуже Гитлера".

"Это просто хуже Гитлера, я честно говорю. Вот эти нацики… Их не то что за головы, за ноги вешать надо. Это не то слово. Это такое пережить просто врагу не пожелаешь", — сказал житель Попасной.

Российские военные совместно с Народной милицией Луганской Народной Республики сейчас проводят там уже зачистку с целью обезопасить население.