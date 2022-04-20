Sabah: НАТО распадётся в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции
Журналист издания назвал каплей в море военный и экономический потенциал этих стран в блоке. Их геополитический вклад также не столь ценен, его могут обеспечить страны Балтии или Норвегия.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО альянс ослабнет и в конечном счёте может развалиться. По крайней мере, в этом убеждён колумнист турецкой газеты Sabah Хасан Ялчын.
Журналист напомнил, что альянс расширялся после окончания холодной войны и ему ничего это не дало, кроме дополнительных расходов и проблем. Особенно из-за этого возросла оборонная ответственность НАТО. И приём в альянс Финляндии и Швеции только лишь усугубит эти проблемы, считает автор статьи.
"Военный и экономический вклад этих стран — лишь капля в море. Их геополитический вклад на северном фланге также не настолько ценен, чтобы его не могли обеспечить страны Балтии или Норвегия", — подчеркнул он.
По словам Ялчына, присоединение североевропейских стран является "эмоциональной реакцией", а НАТО — это просто организация по сдерживанию. И если альянс не будет выполнять основную функцию, его ждёт конец.
Ранее британская газета The Times сообщила, что Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом. В самом альянсе уже заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. Как заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, если это случится, то о безъядерном статусе Балтики речь уже не сможет идти.
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