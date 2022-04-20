Sabah: НАТО распадётся в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции

Журналист издания назвал каплей в море военный и экономический потенциал этих стран в блоке. Их геополитический вклад также не столь ценен, его могут обеспечить страны Балтии или Норвегия.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО альянс ослабнет и в конечном счёте может развалиться. По крайней мере, в этом убеждён колумнист турецкой газеты Sabah Хасан Ялчын.

Журналист напомнил, что альянс расширялся после окончания холодной войны и ему ничего это не дало, кроме дополнительных расходов и проблем. Особенно из-за этого возросла оборонная ответственность НАТО. И приём в альянс Финляндии и Швеции только лишь усугубит эти проблемы, считает автор статьи.

"Военный и экономический вклад этих стран — лишь капля в море. Их геополитический вклад на северном фланге также не настолько ценен, чтобы его не могли обеспечить страны Балтии или Норвегия", — подчеркнул он.