В ДНР сообщили о перехвате украинской ракеты над Шахтёрском

В результате атаки один ребёнок погиб, ещё один пострадал, также различные ранения получили двое взрослых. Кроме того, обломки летательного аппарата повредили множество жилых домов.

Силы ПВО Донецкой Народной Республики сбили украинскую ракету над Шахтёрском. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"Над Шахтёрском средства ПВО перехватили ракету ВСУ. Предположительно, перехвачена ракета ТРК "Точка-У", — говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что обломки ракеты упали в микрорайоне № 7. В результате один ребёнок погиб, ещё один пострадал, также различные ранения получили двое взрослых. Уточняется, что ещё одна женщина госпитализирована с осколочным ранением в грудь. Кроме того, повреждения получили множество домов.