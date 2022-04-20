СК РФ: В больнице Мариуполя найдены тела мирных жителей

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".

Следователи СК России в ходе осмотра больницы в Мариуполе зафиксировали следы преступлений, совершённых военнослужащими ВСУ против мирных жителей. Об этом сообщается на сайте Следкома РФ.

"В ходе сбора доказательств указанной противоправной деятельности военные следователи Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр мариупольской городской больницы № 4, где обнаружили десятки тел мирных жителей", — говорится в документе.

По факту преступления возбуждено уголовное дело согласно статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".