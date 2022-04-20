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Опубликовано 20 апреля 2022, 20:39

Минобороны РФ заявило о риске эпидемиологической катастрофы в Николаеве

Город Николаев на юге Украины. Фото © ТАСС / Zuma

Город Николаев на юге Украины. Фото © ТАСС / Zuma

Как отмечают военные, на фоне тяжёлой гуманитарной ситуации в городе прекращены социальные выплаты населению, гумпомощь разворовывается и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам.

Украинский город Николаев находится на грани эпидемиологической катастрофы. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что в городе прекращены социальные выплаты, не работают коммунальные службы, отключено водоснабжение.

"В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы", — сказал Мизинцев.

Он добавил, что оказываемая населению гуманитарная помощь разворовывается и оказывается на полках магазинов и аптек, но уже по завышенным ценам.

"Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — сказал генерал.

Волонтёры #МыВместе отвезли в Харьковскую область более 800 наборов гумпомощи
Волонтёры #МыВместе отвезли в Харьковскую область более 800 наборов гумпомощи

Ранее Лайф писал, что бойцы теробороны Украины раздают жителям Николаева наркотики и оружие. В Минобороны РФ уточнили, что националисты также отбирают у местных жителей ценное имущество и продукты, объясняя это нуждами территориальной обороны.

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Артем Порвин
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