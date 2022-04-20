Минобороны РФ заявило о риске эпидемиологической катастрофы в Николаеве
Город Николаев на юге Украины. Фото © ТАСС / Zuma
Как отмечают военные, на фоне тяжёлой гуманитарной ситуации в городе прекращены социальные выплаты населению, гумпомощь разворовывается и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам.
Украинский город Николаев находится на грани эпидемиологической катастрофы. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он пояснил, что в городе прекращены социальные выплаты, не работают коммунальные службы, отключено водоснабжение.
"В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы", — сказал Мизинцев.
Он добавил, что оказываемая населению гуманитарная помощь разворовывается и оказывается на полках магазинов и аптек, но уже по завышенным ценам.
"Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — сказал генерал.
Ранее Лайф писал, что бойцы теробороны Украины раздают жителям Николаева наркотики и оружие. В Минобороны РФ уточнили, что националисты также отбирают у местных жителей ценное имущество и продукты, объясняя это нуждами территориальной обороны.