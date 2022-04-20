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Опубликовано 20 апреля 2022, 10:24

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о гумкоридорах в Мариуполе

При этом накануне с территории, прилегающей к заводу "Азовсталь", к военным ДНР вышли 120 жителей города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в российское Минобороны вопрос об организации гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей Мариуполя.

"В Министерство обороны", — так представитель Кремля ответил на вопрос, куда будут вести гумкоридоры — на территорию Украины или подконтрольную силам Донбасса.

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Накануне Вооружённые силы РФ открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сдавшихся украинских военных и боевиков нацформирований с "Азовстали" в Мариуполе. На трёх направлениях были развёрнуты три гумколонны. При этом в Минобороны РФ подчёркивали, что гражданских на территории самого комбината нет. А вот с территории, прилегающей к заводу, 19 апреля к военным ДНР вышли 120 жителей Мариуполя. При этом 20 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук также сообщила о предварительной договорённости об организации гумкоридора для мариупольцев.

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Александр Юнашев
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