Песков переадресовал в Минобороны вопрос о гумкоридорах в Мариуполе
При этом накануне с территории, прилегающей к заводу "Азовсталь", к военным ДНР вышли 120 жителей города.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в российское Минобороны вопрос об организации гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей Мариуполя.
"В Министерство обороны", — так представитель Кремля ответил на вопрос, куда будут вести гумкоридоры — на территорию Украины или подконтрольную силам Донбасса.
Накануне Вооружённые силы РФ открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сдавшихся украинских военных и боевиков нацформирований с "Азовстали" в Мариуполе. На трёх направлениях были развёрнуты три гумколонны. При этом в Минобороны РФ подчёркивали, что гражданских на территории самого комбината нет. А вот с территории, прилегающей к заводу, 19 апреля к военным ДНР вышли 120 жителей Мариуполя. При этом 20 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук также сообщила о предварительной договорённости об организации гумкоридора для мариупольцев.
Shutterstock