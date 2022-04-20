Песков переадресовал в Минобороны вопрос о гумкоридорах в Мариуполе

Накануне Вооружённые силы РФ открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сдавшихся украинских военных и боевиков нацформирований с "Азовстали" в Мариуполе. На трёх направлениях были развёрнуты три гумколонны. При этом в Минобороны РФ подчёркивали, что гражданских на территории самого комбината нет. А вот с территории, прилегающей к заводу, 19 апреля к военным ДНР вышли 120 жителей Мариуполя. При этом 20 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук также сообщила о предварительной договорённости об организации гумкоридора для мариупольцев.