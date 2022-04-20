Песков: Кремль сообщит, когда Путин решит посетить российских военных в госпиталях
Отвечая на вопрос, есть ли такой пункт в планах у российского лидера, пресс-секретарь президента подчеркнул, что об этом станет известно, "когда придёт время".
Кремль своевременно сообщит о решении президента России Владимира Путина посетить раненых российских военнослужащих в госпиталях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы сообщим, когда придёт время", — сказал он в ответ на вопрос, есть ли такой пункт в планах у российского лидера.
Ранее Лайф рассказал, что Расторгуев выступил перед раненными в ходе "Операции Z" российскими военными. В рамках акции "Лучшим воинам мира" музыкант спел в Москве для участников спецоперации на Украине такие песни, как "А заря...", "Ребята с нашего двора", "Позови меня тихо по имени".
ТАСС / Дмитрий Коробейников