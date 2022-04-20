Песков: Кремль сообщит, когда Путин решит посетить российских военных в госпиталях

Отвечая на вопрос, есть ли такой пункт в планах у российского лидера, пресс-секретарь президента подчеркнул, что об этом станет известно, "когда придёт время".

Кремль своевременно сообщит о решении президента России Владимира Путина посетить раненых российских военнослужащих в госпиталях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы сообщим, когда придёт время", — сказал он в ответ на вопрос, есть ли такой пункт в планах у российского лидера.