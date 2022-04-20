Песков: Поддерживающие участников "Операции Z" артисты достойны восхищения

Представитель Кремля отметил, что они продолжают славные российские традиции. Он также добавил, что глава государства Владимир Путин в курсе деятельности таких людей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к артистам, которые поддерживают в непростой период жителей республик Донбасса и выступают в военных госпиталях перед ранеными.

Так, Песков отметил, что глава государства Владимир Путин в курсе, что есть такие артисты. По мнению представителя Кремля, эти люди всё правильно делают, поэтому они "достойны восхищения".