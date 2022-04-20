Песков: Поддерживающие участников "Операции Z" артисты достойны восхищения
Представитель Кремля отметил, что они продолжают славные российские традиции. Он также добавил, что глава государства Владимир Путин в курсе деятельности таких людей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к артистам, которые поддерживают в непростой период жителей республик Донбасса и выступают в военных госпиталях перед ранеными.
Так, Песков отметил, что глава государства Владимир Путин в курсе, что есть такие артисты. По мнению представителя Кремля, эти люди всё правильно делают, поэтому они "достойны восхищения".
"Конечно, к этому относиться можно только в одном русле, мы им (артистам. — Прим. Лайфа) признательны за это. Главное, что они делают это по зову сердца, продолжая, собственно, славные традиции, которые всегда были в нашей стране", — сказал Песков в ходе брифинга.
Ранее Лайф рассказывал, что для раненных в ходе "Операции Z" военнослужащих выступил Дмитрий Певцов. Творческая встреча под названием "Лучшим воинам мира" прошла в Одинцовском военном клиническом госпитале. Артист отметил, что там находятся те, кто "занимается спасением России". Также российских солдат поддержал известный актёр Сергей Безруков.