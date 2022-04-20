Песков вновь переадресовал в Минобороны вопрос об экипаже крейсера "Москва"
Представитель Кремля не стал уточнять даже дополнительные сведения, отказавшись комментировать эту тему. По его словам, вся информация о ходе "Операции Z" предоставляется военным ведомством.
Информация про экипаж затонувшего крейсера "Москва" предоставляется только Министерством обороны РФ. Об этом журналистам сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мне по-прежнему нечего сказать по этой теме", — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о некоторых пропавших без вести членах экипажа корабля.
Пресс-секретарь президента РФ не стал также отвечать на вопрос, есть ли у Кремля какие-то дополнительные сведения, вновь заметив, что источником информации о ходе специальной военной операции является Минобороны.
Как уже сообщал Лайф, в ночь на 14 апреля стало известно, что на российском крейсере "Москва", входящем в состав Черноморского флота, сдетонировал боезапас. Корабль получил серьёзные повреждения, а экипаж, по данным Минобороны, был эвакуирован. О случившемся доложили президенту РФ Владимиру Путину. Изначально сообщалось, что корабль сохранял плавучесть, однако позже стало известно, что крейсер затонул при буксировке в условиях шторма. Экипаж корабля доставили в Севастополь. Позднее Дмитрий Песков, комментируя информацию об экипаже, перенаправил вопрос Министерству обороны.