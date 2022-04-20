Песков вновь переадресовал в Минобороны вопрос об экипаже крейсера "Москва"

Представитель Кремля не стал уточнять даже дополнительные сведения, отказавшись комментировать эту тему. По его словам, вся информация о ходе "Операции Z" предоставляется военным ведомством.

Информация про экипаж затонувшего крейсера "Москва" предоставляется только Министерством обороны РФ. Об этом журналистам сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мне по-прежнему нечего сказать по этой теме", — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о некоторых пропавших без вести членах экипажа корабля.