Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного НАТО укронациста"
После занятия дома, где укрывался противник, российские силовики обнаружили целую кипу сертификатов, которые получил этот человек.
Даниил Мартынов показывает документы ликвидированного украинского военнослужащего. Видео © Telegram / RKadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Попасной на территории Луганской Народной Республики ликвидирован некий Геннадий Щербак. Как выразился Кадыров, это "титулованный НАТО укронацист".
"Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР (Управление Росгвардии по Чечне. — Прим. Лайфа) Даниил Мартынов сообщил приятную весть о ликвидации в городе Попасная очередного титулованного натовскими инструкторами укронациста", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
По его словам, Щербак, "по мнению авторитетных западных военных ведомств", был чуть ли не героем боевиков. Как отметил Кадыров, сертификаты о пройденном обучении и различные награды не помогли: противник был ликвидирован. Глава Чечни подчеркнул, что такая же судьба ожидает всех членов преступных группировок.
Как сообщал Лайф, ранее Кадыров заявил, что город Рубежное перешёл под полный контроль российских войск. По его словам, чеченские силовики уже приступили к круглосуточной охране населения.
Кадр из видео в Telegram / RKadyrov_95