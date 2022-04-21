ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 21:50
32481

Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного НАТО укронациста"

После занятия дома, где укрывался противник, российские силовики обнаружили целую кипу сертификатов, которые получил этот человек.

Даниил Мартынов показывает документы ликвидированного украинского военнослужащего. Видео © Telegram / RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Попасной на территории Луганской Народной Республики ликвидирован некий Геннадий Щербак. Как выразился Кадыров, это "титулованный НАТО укронацист".

"Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР (Управление Росгвардии по Чечне. — Прим. Лайфа) Даниил Мартынов сообщил приятную весть о ликвидации в городе Попасная очередного титулованного натовскими инструкторами укронациста", написал Кадыров в своём телеграм-канале.

По его словам, Щербак, "по мнению авторитетных западных военных ведомств", был чуть ли не героем боевиков. Как отметил Кадыров, сертификаты о пройденном обучении и различные награды не помогли: противник был ликвидирован. Глава Чечни подчеркнул, что такая же судьба ожидает всех членов преступных группировок.

Кадыров: Не прекращается работа по зачистке зданий промзоны Мариуполя
Кадыров: Не прекращается работа по зачистке зданий промзоны Мариуполя

Как сообщал Лайф, ранее Кадыров заявил, что город Рубежное перешёл под полный контроль российских войск. По его словам, чеченские силовики уже приступили к круглосуточной охране населения.

BannerImage

Кадр из видео в Telegram / RKadyrov_95

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar