Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного НАТО укронациста"

После занятия дома, где укрывался противник, российские силовики обнаружили целую кипу сертификатов, которые получил этот человек.

Даниил Мартынов показывает документы ликвидированного украинского военнослужащего. Видео © Telegram / RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Попасной на территории Луганской Народной Республики ликвидирован некий Геннадий Щербак. Как выразился Кадыров, это "титулованный НАТО укронацист".

"Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР (Управление Росгвардии по Чечне. — Прим. Лайфа) Даниил Мартынов сообщил приятную весть о ликвидации в городе Попасная очередного титулованного натовскими инструкторами укронациста", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

По его словам, Щербак, "по мнению авторитетных западных военных ведомств", был чуть ли не героем боевиков. Как отметил Кадыров, сертификаты о пройденном обучении и различные награды не помогли: противник был ликвидирован. Глава Чечни подчеркнул, что такая же судьба ожидает всех членов преступных группировок.