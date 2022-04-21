Шойгу: При освобождении Мариуполя ВС РФ делали всё для сохранения жизни мирных граждан

На совещании с Путиным министр обороны доложил, что зафиксировано немало случаев, когда украинские военные прикрывались гражданским населением, выгоняя людей из укрытий.

Российские войска делали всё возможное для сохранения жизни мирных граждан при выполнении операции по освобождению Мариуполя от украинских националистов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

"Освобождая Мариуполь, Российская армия применяла все меры для сохранения жизни мирных граждан", — сказал он.

По словам министра, украинские военные, отступая, прикрывались гражданским населением: было зафиксировано как минимум четыре случая, как они выгоняли из подвала людей, чтобы прикрыть свой отход. Шойгу уточнил, что это произошло четыре дня назад, когда освобождался припортовый район. В тот момент военные ВСУ выгнали всех на улицу, чтобы скрыться.