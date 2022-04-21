ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 05:56
4104

Жители освобождённой Каховки установили в городе российский флаг

Триколор развевается на ветру на площади у набережной. Ранее местные жители уже выходили с флагами РФ на акцию, прогулявшись под военные песни.

Российский флаг на площади в Новой Каховке. Видео © Telegram-канал SHOT

Жители освобождённой в ходе "Операции Z" Новой Каховки Херсонской области установили российский флаг на площади Трудовой Славы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, как триколор развевается на ветру у набережной города.

Установка российского флага на площади в Новой Каховке. Фото © Telegram-канал SHOT

Установка российского флага на площади в Новой Каховке. Фото © Telegram-канал SHOT

В Херсонской области прошла акция в поддержку России
В Херсонской области прошла акция в поддержку России

Ранее Лайф рассказывал, что на освобождённых территориях Харьковской области могут провести референдум. По словам главы временной гражданской администрации, среди людей ходит понятие "та Украина", которая существовала ещё до спецоперации, она была нацифицирована и захвачена при госперевороте.

BannerImage

Кадр из видео телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar