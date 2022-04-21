Жители освобождённой Каховки установили в городе российский флаг
Триколор развевается на ветру на площади у набережной. Ранее местные жители уже выходили с флагами РФ на акцию, прогулявшись под военные песни.
Российский флаг на площади в Новой Каховке. Видео © Telegram-канал SHOT
Жители освобождённой в ходе "Операции Z" Новой Каховки Херсонской области установили российский флаг на площади Трудовой Славы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно, как триколор развевается на ветру у набережной города.
Установка российского флага на площади в Новой Каховке. Фото © Telegram-канал SHOT
Ранее Лайф рассказывал, что на освобождённых территориях Харьковской области могут провести референдум. По словам главы временной гражданской администрации, среди людей ходит понятие "та Украина", которая существовала ещё до спецоперации, она была нацифицирована и захвачена при госперевороте.
Кадр из видео телеграм-канала SHOT