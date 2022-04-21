Жители освобождённой Каховки установили в городе российский флаг

Триколор развевается на ветру на площади у набережной. Ранее местные жители уже выходили с флагами РФ на акцию, прогулявшись под военные песни.

Российский флаг на площади в Новой Каховке. Видео © Telegram-канал SHOT

Жители освобождённой в ходе "Операции Z" Новой Каховки Херсонской области установили российский флаг на площади Трудовой Славы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, как триколор развевается на ветру у набережной города.

Установка российского флага на площади в Новой Каховке. Фото © Telegram-канал SHOT