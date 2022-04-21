На освобождённых территориях Харьковской области могут провести референдум

По словам главы временной гражданской администрации, среди людей ходит понятие "та Украина", которая существовала ещё до спецоперации, она была нацифицирована и захвачена при госперевороте.

После освобождения всей территории Харьковской области там может пройти референдум или опрос жителей о политическом будущем. Об этом заявил глава временной гражданской администрации освобождённой территории региона Виталий Ганчев.

"Вы же понимаете, что в демократическом обществе прежде всего население принимает решение. Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения опроса, референдума, и далее будем принимать решение", — цитирует его РИА "Новости".

Ганчев добавил, что у населения прижился термин "новая Украина", однако он выразил мнение, что выражение скорее не политическое. Среди людей ходит понятие "та Украина", которая была нацифицированная, с представителями власти, захватившими её при помощи переворота и западных покровителей, добавил глава администрации.