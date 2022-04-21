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Опубликовано 21 апреля 2022, 18:07

Пентагон: США не планируют участвовать в эвакуации жителей из Мариуполя

Ранее замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд предложила союзникам по НАТО поучаствовать в процессе, если им "разрешит" РФ. По её словам, Москва обязана организовать выход из города.

Соединённые Штаты не будут принимать участие в возможной эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

"США не будут присутствовать на земле для помощи в эвакуации. Не будет и воздушного судна США в воздухе, чтобы это делать", — сказал представитель Минобороны США, отвечая на вопрос об участии Вашингтона в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если она состоится.

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Накануне замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предложила союзникам по НАТО поучаствовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если им "разрешит" Россия. Однако она уточнила, что ранее эта договорённость уже "несколько раз распадалась", поэтому теперь именно Москва обязана организовать выход из города.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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