Отец рассказал о подвиге офицера Пескового, накрывшего телом гранату в ходе "Операции Z"

Друзья Максима вспоминают его как доброго, но серьёзного юношу, который зарекомендовал себя как хороший курсант и в любой отрасли мог показать достойный результат.

Отец Героя России Максима Пескового рассказал о сыне и отметил его сильное стремление осваивать профессию военного. Видео © SHOT

Отец погибшего на Украине Героя России офицера Максима Пескового, Владимир, рассказал о подвиге сына и о том, как ответственно он относился к военной службе.

В начале пути, несмотря на трудности, Максим не опустил руки и заявил, что продолжит обучение. Владимир отметил, что сын был доволен тем, что попал в хорошую часть. Подчинённые его уважали, поэтому парень получил звание и должность командира роты.

"Конкретно нам не говорил, что там (на Украине. — Прим. Лайфа), потому что нельзя, хотя с первого дня находился там, как мы узнали позже. Выполнял боевые задачи. 17 марта сын погиб. Спас ребят своих, с которыми был на задании. Память о нём сохранится", — сказал Владимир.

Друзья Максима вспоминают его как весёлого, доброго парня, который в любой отрасли мог показать достойный результат и зарекомендовал себя хорошим курсантом. Кроме родителей у военнослужащего осталась жена.

В середине марта офицер вместе с подчинёнными из разведывательной группы попал в засаду, устроенную националистами. Увидев, что в их сторону летит граната, Песковой мгновенно сориентировался и накрыл её собой. Благодаря этому поступку остальным разведчикам из группы военного удалось выжить и выполнить поставленную задачу.