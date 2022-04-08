Погибшему в ходе "Операции Z" офицеру Максиму Концову присвоили звание Героя России

Несмотря на огнестрельные ранения, лейтенант уничтожил вражеского гранатомётчика и продолжил командовать своей группой. Отмечается, что офицер пожертвовал собой, но спас своих сослуживцев.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему в ходе "Операции Z" офицеру Максиму Концову. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии в телеграм-канале.

"Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, звания Героя Российской Федерации удостоен офицер Росгвардии лейтенант Максим Андреевич Концов (посмертно)", — говорится в сообщении.

В ходе выполнения специального мероприятия разведывательная группа под командованием лейтенанта Концова вступила в бой с националистами Украины. Офицер Росгвардии лично подавил огневую точку и тем самым обеспечил проведение манёвра по окружению диверсионной разведывательной группы. На поле боя Концов получил несколько огнестрельных ранений, но это не помешало ему уничтожить вражеского гранатомётчика и продолжить командовать своей группой. Отмечается, что офицер пожертвовал собой, но спас своих сослуживцев.

"В результате мужественных действий лейтенанта Максима Концова диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов", — добавили в сообщении.