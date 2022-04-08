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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 13:03
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Погибшему в ходе "Операции Z" офицеру Максиму Концову присвоили звание Героя России

Несмотря на огнестрельные ранения, лейтенант уничтожил вражеского гранатомётчика и продолжил командовать своей группой. Отмечается, что офицер пожертвовал собой, но спас своих сослуживцев.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему в ходе "Операции Z" офицеру Максиму Концову. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии в телеграм-канале.

"Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, звания Героя Российской Федерации удостоен офицер Росгвардии лейтенант Максим Андреевич Концов (посмертно)", — говорится в сообщении.

В ходе выполнения специального мероприятия разведывательная группа под командованием лейтенанта Концова вступила в бой с националистами Украины. Офицер Росгвардии лично подавил огневую точку и тем самым обеспечил проведение манёвра по окружению диверсионной разведывательной группы. На поле боя Концов получил несколько огнестрельных ранений, но это не помешало ему уничтожить вражеского гранатомётчика и продолжить командовать своей группой. Отмечается, что офицер пожертвовал собой, но спас своих сослуживцев.

"В результате мужественных действий лейтенанта Максима Концова диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов", — добавили в сообщении.

Старший лейтенант Скородинский уничтожил два танка националистов, получив контузию
Старший лейтенант Скородинский уничтожил два танка националистов, получив контузию

Ранее сообщалось, что разведчик-нелегал Михаил Васенков умер на 80-м году жизни. Он работал в США под прикрытием и в ходе своей службы смог добыть график поездок одного из американских президентов. В 2010 году американцы арестовали героя СССР, но он смог вернуться на родину.

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Telegram / Росгвардия

Евгения Колесникова
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