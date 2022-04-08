"Только не пей её": Бывший тренер "Вашингтона" вспомнил, как Овечкин попросил водки во время игры
Россиянин идёт третьим в списке лучших снайперов лиги.
Бывший тренер "Вашингтон Кэпиталз" Грэг Смит рассказал, как во время одного из матчей на заре своей карьеры в НХЛ Александр Овечкин попросил у него водки. Об этом сообщает The Athletic.
"Он повернулся ко мне на скамейке и попросил водки. Я ему сказал, что водки у меня нет, и вообще сейчас середина матча. Я даже подумал, что он совсем сошёл с ума. Овечкин же продолжил настаивать, что порезал палец, а водка убивает микробы. Я ответил, что для этого существует перекись водорода, посоветовав не пить её", — сказал Смит.
В списке лучших снайперов НХЛ за всю историю Овечкин с 773 заброшенными шайбами занимает третье место. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
Всего в 1265 матчах за карьеру в лиге россиянин набрал 1401 очко (773 гола + 628 результативных передач). Среди лучших бомбардиров лиги он идёт на 21-й позиции.
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