"Каждый день ставит рекорды": Американский журналист назвал Овечкина величайшим снайпером в истории НХЛ
Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов лиги.
Хоккейный обозреватель Майк Стивенс считает капитана команды "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина величайшим снайпером в истории НХЛ. Об этом он написал в своей колонке в издании The Hockey News.
"Овечкин является величайшим снайпером в истории НХЛ. Он посрамил скептиков, наконец-то выиграл Кубок Стэнли и продолжает демонстрировать фантастическую игру прямо у нас на глазах. Александр устанавливает рекорды буквально каждый день. Он не только забрасывает очень много шайб, но и регулярно ассистирует партнёрам. Это невероятно", — сказал Стивенс.
В списке лучших снайперов НХЛ за всю историю Овечкин с 773 заброшенными шайбами занимает третье место. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
Всего в 1265 матчах за карьеру в лиге россиянин набрал 1401 очко (773 гола + 628 результативных передач). Среди лучших бомбардиров лиги он идёт на 21-й позиции.
ТАСС / AP / Mary Altaffer