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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 09:28

"Каждый день ставит рекорды": Американский журналист назвал Овечкина величайшим снайпером в истории НХЛ

Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов лиги.

Хоккейный обозреватель Майк Стивенс считает капитана команды "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина величайшим снайпером в истории НХЛ. Об этом он написал в своей колонке в издании The Hockey News.

"Овечкин является величайшим снайпером в истории НХЛ. Он посрамил скептиков, наконец-то выиграл Кубок Стэнли и продолжает демонстрировать фантастическую игру прямо у нас на глазах. Александр устанавливает рекорды буквально каждый день. Он не только забрасывает очень много шайб, но и регулярно ассистирует партнёрам. Это невероятно", сказал Стивенс.

В списке лучших снайперов НХЛ за всю историю Овечкин с 773 заброшенными шайбами занимает третье место. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Гол и результативная передача Овечкина помогли "Вашингтону" переиграть "Тампу-Бэй"
Гол и результативная передача Овечкина помогли "Вашингтону" переиграть "Тампу-Бэй"

Всего в 1265 матчах за карьеру в лиге россиянин набрал 1401 очко (773 гола + 628 результативных передач). Среди лучших бомбардиров лиги он идёт на 21-й позиции.

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ТАСС / AP / Mary Altaffer

Роман Фейгин
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