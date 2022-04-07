"Каждый день ставит рекорды": Американский журналист назвал Овечкина величайшим снайпером в истории НХЛ

Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов лиги.

Хоккейный обозреватель Майк Стивенс считает капитана команды "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина величайшим снайпером в истории НХЛ. Об этом он написал в своей колонке в издании The Hockey News.

"Овечкин является величайшим снайпером в истории НХЛ. Он посрамил скептиков, наконец-то выиграл Кубок Стэнли и продолжает демонстрировать фантастическую игру прямо у нас на глазах. Александр устанавливает рекорды буквально каждый день. Он не только забрасывает очень много шайб, но и регулярно ассистирует партнёрам. Это невероятно", — сказал Стивенс.

В списке лучших снайперов НХЛ за всю историю Овечкин с 773 заброшенными шайбами занимает третье место. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).