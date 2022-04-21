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Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 18:06
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Кадыров заявил об "окончательном и бесповоротном" взятии Мариуполя

Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Глава Чечни отметил, что остатки националистов "блокированы под толщей бетона и железа на территории завода". Он выразил уверенность, что стены "Азовстали" — "последнее, что они увидят в своей жизни".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь взят "окончательно и бесповоротно". В своём телеграм-канале он написал, что город зачищен от националистов.

"Мариуполь наш... город взят окончательно и бесповоротно. Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани, взято под контроль административное здание металлургического комбината "Азовсталь", которое представляет особое стратегическое значение, а также зачищена вся прилегающая территория", — отметил чеченский лидер.

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Кадыров также подчеркнул, что остатки националистов "блокированы под толщей бетона и железа на территории завода", и выразил надежду, что стены "Азовстали" — "последнее, что они увидят в своей жизни". Он поблагодарил каждого командира, бойца, добровольца, внёсшего неоценимый вклад в "дело возврата Мариуполя".

Ранее Лайф сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Он подчеркнул, что в городе есть запасы продовольствия, оружия для длительного ведения боя, а фарватеры заминированы и заблокированы.

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Варвара Романова
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