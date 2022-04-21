Кадыров заявил об "окончательном и бесповоротном" взятии Мариуполя

Глава Чечни отметил, что остатки националистов "блокированы под толщей бетона и железа на территории завода". Он выразил уверенность, что стены "Азовстали" — "последнее, что они увидят в своей жизни".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь взят "окончательно и бесповоротно". В своём телеграм-канале он написал, что город зачищен от националистов.

"Мариуполь наш... город взят окончательно и бесповоротно. Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани, взято под контроль административное здание металлургического комбината "Азовсталь", которое представляет особое стратегическое значение, а также зачищена вся прилегающая территория", — отметил чеченский лидер.

Кадыров также подчеркнул, что остатки националистов "блокированы под толщей бетона и железа на территории завода", и выразил надежду, что стены "Азовстали" — "последнее, что они увидят в своей жизни". Он поблагодарил каждого командира, бойца, добровольца, внёсшего неоценимый вклад в "дело возврата Мариуполя".